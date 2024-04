A De Laurentiis sarà venuta in mente Marina Confalone in “Così parlò Bellavista”

Un uomo di cinema come De Laurentiis avrà apprezzato, all’epoca,

il genio di Luciano De Crescenzo nella trasposizione cinematografiche di

“Così parlò Bellavista”

Tra le scene cult il mitico dialogo tra

la cameriera Rafilina e la lavastoviglie che non vuole funzionare…nonostante tutto.

Può darsi che gli sia tornato in mente in questi mesi complicati, durante i quali il Napoli non ha funzionato.

Rachilina esasperata dall’elettrodomestico gli parlava così:

“Il sale te l’ho dato, la luce non ti manca il detersivo te l’ho messo, il manico della padella che ti dava fastidio te l’ho spostato il programma te l’ho messo

Che ca…o ti manca?

Perché non vuoi lavorare!”

In realtà il Presidente non ha completato i passaggi giusti per sistemare le cose dell’annus horribilis (ad esempio il difensore centrale non lo ha mai preso)

ma avrà pensato di averle provate tutte.

Cambiando allenatori sgraditi o inadeguati, addirittura cancellando le conferenze pre partita per evitare stress.

Stimolando la squadra con promesse di premi, facendo sentire la propria presenza e accontentando, chi più chi meno, con rinnovi contrattuali calciatori non più giovanissimi

ma niente, la squadra non ha reagito.

Un ennesimo tentativo lo ha fatto in questi giorni, tornando a Castelvolturno.

Ha stuzzicato l’amor proprio e anche l’interesse personale, ricordando a tutti che impegnarsi vuol dire migliorare il proprio valore di mercato.

Tema sensibile per chi ha voglia di cambiare aria.

Le scene viste alla fine di Atalanta-Napoli erano da ultimo giorno di scuola, con scambi di maglie e pacche sulle spalle agli avversari davanti ad uno stadio attonito.

Poi a due giorni da Monza-Napoli l’annuncio dell’uscita del film dello scudetto con un trailer da brividi.

Amarcord ad alto contenuto di eccitazione.

Magari rivivere quelle emozioni potrà suscitare nei calciatori un sussulto di passione risvegliando cuori, menti e gambe intorpidite.

Perché la vita è tutta un quiz ma anche un fantastico film.

