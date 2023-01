“A febbraio comincia un altro campionato”, ecco la nuova ‘canzone’ della stampa.

Siccome a gennaio 2023 non è andato tutto come certa stampa sperava (cioè che il Napoli perdesse punti poiché avrebbe finito la benzina e “le squadre di Spalletti a gennaio crollano”), adesso si è ricominciati con una cantilena diversa. E cioè che l’altro campionato non si giocherebbe più a gennaio, dopo i Mondiali, ma a febbraio con la Champions League.

Ma è davvero così?

Non ci credono più nemmeno i bookmaker

Se andassi a leggere tutto ciò che devi sapere sul codice bonus bet365 e dare uno sguardo alle quote, ti accorgeresti che neppure i bookmakers credono alle fandonie che si leggono sulla stampa del Nord. Eh sì, perché la quota del Napoli è crollata – alcuni danno a 1,15 la vittoria dello Scudetto degli azzurri a fronte di un 12 o 15 volte la quota di agosto 2022 – a dispetto di quella delle milanesi, Inter e Milan, che ha superato tranquillamente il valore di 10 volte la giocata.

Già questo dovrebbe far riflettere ma andiamo a vedere perché c’è l’illusione di febbraio.

La reale situazione a febbraio

Fermo restando che il calcio è rotondo e facciamo i debiti scongiuri, a febbraio riparte la Champions. Quando si parla di un “altro campionato” a febbraio, non si fa i conti con un aspetto importante: a essere impegnati nella massima competizione europea non c’è solo il Napoli, ma anche Inter e Milan. Perché il discorso dovrebbe valere solo per gli azzurri? Il campo non ha certamente detto che la rosa di Spalletti è più corta di quella di Pioli e Simone Inzaghi.

A San Valentino, per gli ottavi di Champions League, il Milan affronterà a San Siro all’andata il Tottenham con gara di ritorno in Inghilterra l’otto marzo, festa delle donne. Il 21 febbraio (e siamo già a fine mese, gusto per mettere i puntini sulle i) in Germania ci sarà Eintracht Francoforte-Napoli mentre il ritorno si giocherà al Maradona il 15 marzo. Infine, c’è l’Inter che il 22 febbraio ospita il Porto mentre il 14 marzo giocherà il ritorno in trasferta.

Sì, è cominciato un altro campionato…dove il Napoli ha guadagnato altri punti!

Ma come è andato, poi, l’altro campionato di gennaio? Beh, a conti fatti, il Napoli ha allungato. Dopo la sconfitta nella prima gara del 2023 contro l’Inter, in cui tanti hanno rialzato la testa e sperato in un crollo degli azzurri, dopo quattro partite, a partire proprio da quel quattro gennaio in cui Dzeko ha inflitto la prima sconfitta in campionato a Spalletti, il Napoli ha totalizzato 9 punti, meglio di tutti. A seguire c’è stata l’Inter con 7 e il Milan con 5. Ci sarebbe anche la Juve che ha totalizzato 7 punti, ma di mezzo ci sono sia la sonora sconfitta al San Paolo per 5 a 1 (e c’è chi parla perfino di campionato ‘falsato’) e sia i 15, per ora, punti di penalizzazione.

Non ci resta che aspettare il ‘terzo’ campionato in uno di febbraio.

