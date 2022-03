A giugno il Playstation Plus si rinnova ed includerà il Now. Tutti i dettagli

Ad inizio settimana la Sony ha annunciato il rinnovamento del Playstation Plus, il servizio in abbonamento per le console Playstation.

Un annuncio che è arrivato dopo tanti rumour sul fatidico “Progetto Spartacus”, dove si vociferava che fosse la risposta al Xbox Game Pass. Il nuovo Playstation Plus, nella pratica, includerà il Now, l’altro abbonamento che permette anche ai giocatori PC (oltre a quelli della console targata Sony) di giocare in streaming.

Quello che risalta all’occhio, comunque, è la grossa differenza che ci sarà con il Game Pass di Microsoft: non ci saranno esclusive disponibili al lancio nel nuovo servizio in abbonamento. Il nuovo Playstation Plus avrà tre livelli, ognuno con un costo differente e differenti servizi. Vediamoli nel dettaglio.

Il Playstaton Plus si dividerà in Essentials, Extra e Premium

Come da titolo, i tre livelli del nuovo PSPlus si chiameranno Essentials, Extra e Premium. Andiamo a vederli nel dettaglio:

Essentials : sarebbe il corrispettivo dell’attuale PSPlus, con il costo del servizio che non cambia (per l’Italia questo vuol dire che i prezzi sono di €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno). I vantaggi riservati a questo abbonamento rimangono uguali a quelli dell’attuale Playstation Plus: due giochi gratuiti al mese, sconti esclusivi, archiviazione nel cloud per i giochi salvati, accesso al multigiocatore online;

Extra : questo sarà il secondo livello dell'abbonamento. Oltre ai vantaggi dell'Essentials, includerà anche un catalogo di oltre 400 giochi per PS4 e PS5 tra cui ci saranno titoli dei Playstation Studios e di partner di terze parti. I giochi si potranno scaricare per essere giocati. I prezzi sono i seguenti, in Italia: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all'anno;

Premium : l'ultimo livello contiene sia i vantaggi dei primi due livelli ed inoltre includerà 340 giochi aggiuntivi tra cui: giochi per PS3 disponibili in streaming nel cloud; un catalogo di classici, disponibili in streaming ed in download, dalle generazioni di PS1, PS2 e PSP. In più, sarà disponibile l'accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now. I clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC. L'ultimo livello, infine, permetterà anche di avere accesso a versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli. I prezzi saranno i seguenti: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all'anno.

Dove non sarà disponibile lo streaming nel cloud sarà lanciato Playstation Plus Deluxe, ad un prezzo inferiore rispetto al Premium; quest'ultimo conterrà un catalogo di grandi classici delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Sono inclusi anche i vantaggi dei livelli Essential ed Extra (via Playstation Blog).

Now e Plus saranno una cosa sola

Tramite il blog ufficiale di Playstation, la Sony aggiunge che al lancio prevedono di includere titoli quali Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Inoltre specifica che l’abbonamento Now non sarà più disponibile come servizio autonomo dato che sarà inglobato nel Plus; i clienti abbonati al Now saranno trasferiti al livello Premium del nuovo Plus quando quest’ultimo sarà rinnovato senza un aumento nei costi.

Nel chiudere l’annuncio, la Sony sottolinea che, dato il lancio in larga scala, la nuova offerta sarà implementata con un approccio regionale in più fasi. Nel periodo di giugno inizieranno con il lancio in diversi mercati asiatici, poi in Nord America, Europa e negli altri mercati dove il Plus è disponibile.

fonte: Playstation Blog.

