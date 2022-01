Napoli – A mezzanotte effettuato ulteriore giro di tamponi, domani il verdetto. Novità anche sui 3 calciatori senza terza dose.

Si conclude una giornata infinita in casa Napoli, e si conclude con un giro di tamponi effettuato dagli azzurri in albergo a Torino.

L’esito arriverà domattina e l’ASL di Torino, a cui il Napoli ha chiesto un parere, valuterà il tutto in caso di altri positivi.

Per quanto riguarda Lobotka, Zielinski e Rrahmani, i tre calciatori inizialmente bloccati dall’ASL Napoli 2 perchè senza terza dose, dovrebbero scendere regolarmente in campo: dovranno seguire l’isolamento imposto ma non dovrebbero subire regole legate al loro “lavoro”, quindi legate al match contro la Juventus.

Inoltre l’obbligo della dose buster vale dal 10 gennaio e ai tre calciatori i cinque mesi sono scaduti da pochi giorni.

Comments

comments