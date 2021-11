A Milano contro l’Inter: Napoli e Insigne alla ‘ricerca del gol perduto’

Il Napoli e Insigne domenica nella 13esima di Serie A scendono in campo a San Siro contro l’Inter con uno stesso obiettivo: sfatare i loro tabù del gol.

Il Napoli è alla ricerca di un gol che in campionato in casa dell’Inter manca da quattro gare consecutive. L’ultimo calciatore del Napoli a segnare un gol all’Inter in campionato al Meazza è Callejon (Inter-Napoli 0-1 del 30 aprile 2017).

Insigne invece in questo campionato ha segnato quattro gol tutti su rigore e in Serie A non segna su azione dalla 36esima giornata dello scorso campionato (Napoli-Udinese 5-1 del 11 maggio 2021).

Non solo.

Insigne addirittura non ha mai segnato all’Inter al Meazza e l’unico gol segnato ai nerazzurri è quello realizzato il 2 dicembre in Napoli-Inter 3-0 della 15esima giornata del campionato 2016-17 (lo stesso dell’ultimo gol segnato dal Napoli in casa dell’Inter).

