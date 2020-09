A pochi giorni dall’inizio della stagione il Napoli si trova davanti ad una scelta

A soli 6 giorni dall’inizio del campionato e a 20 dalla fine del calciomercato, il mercato del Napoli resta ancora bloccato e legato alle partenze di alcuni giocatori.

Nonostante il Napoli abbia iniziato la rivoluzione della rosa a Gennaio spendendo fino ad ora 164 milioni di euro, restano da colmare alcuni vuoti che potrebbero esserci nella rosa a causa delle partenze di alcuni calciatori.

Tra questi c’è Kalidou Koulibaly, il calciatore con il valore più alto dell’intera squadra e il calciatore intorno al quale ruota il calciomercato azzurro. Il futuro del senegalese resta ancora incerto nonostante il forte interesse del Manchester City che però non ha intenzione di pagare i 70 milioni richiesti da De Laurentiis. Un’idea che va in contraddizione con le ultime indiscrezioni di mercato che parlano di un’offerta da 85 milioni dei Citizens per Gimenez dell’Atletico Madrid.

Arrivato a questo punto, il Napoli si trova davanti ad una scelta: vendere Koulibaly per recuperare parte degli investimenti fatti o privilegiare l’aspetto tecnico e tenere in rosa un calciatore del suo valore considerando che con il passare dei giorni e l’ormai imminente inizio di stagione, trovare un calciatore adatto ad una squadra che punta a rientrare tra le prime quattro del campionato resta un compito difficile.

Comments

comments