A San Gregorio Armeno le statuine di Conte, Neres e Hojlund saranno le più gettonate

Il trionfo a Riyad nella finale di Supercoppa italiana rappresenta un altro grande traguardo per Antonio Conte, che aggiunge il decimo trofeo alla sua bacheca, primo per il nuovo acquisto Rasmus Hojlund

Oltre a regalare un bellissimo Natale a tutti i tifosi azzurri, il tecnico e i due attaccanti sono anche tra i protagonisti dei presepi partenopei in veste di statuette. Infatti come scrive la Gazzetta dello Sport, “e non è ancora Natale. A San Gregorio Armeno le statuine di Conte, Neres e Hojlund andranno come il pane“.

