A Succivo il nuovo centro sportivo del Napoli

“Opzione di acquisto dei terreni firmata, dunque, in attesa dei prossimi passi, dell’accordo da siglare, dell’inizio dei lavori, della prima vera pietra da poggiare sul futuro” (Corriere dello Sport)

Sul tweet di Aurelio De Laurentiis si legge sul quotidiano: “La nuova casa del Napoli sorgerà a Succivo, in provincia di Caserta, dato che l’accordo con Castel Volturno scadrà a giugno del prossimo anno. Tutte le opzioni sono state considerate attentamente con l’aiuto dei tecnici che hanno valutato i siti proposti e le rispettive fattibilità urbanistiche e ambientali oltre che i costi di realizzazione. Adl alla fine ha optato per una località centrale e ben collegata, raggiungibile in meno di mezz’ora di auto da Napoli, distante una ventina di chilometri dal capoluogo campano e una trentina dall’attuale e ormai storico Training Center. Succivo è anche molto vicina alla stazione dell’alta velocità di Afragola. Il Napoli, dunque, si prepara ad avere una casa propria. Un centro sportivo moderno, multifunzionale, con tutti i dettagli ancora da definire ma che sicuramente risponderà a tutte le esigenze di crescita del club”.

