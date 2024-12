AAA Cercasi difensore centrale per il Napoli

Sky Sport: il difensore centrale? Indizi portano a Luiz Felipe, Danilo e Kiwior



Il Napoli aveva già deciso di agire sul mercato di gennaio acquistando innanzitutto un difensore centrale, ma da ieri l’intervento è diventato più urgente e necessario. L’infortunio di Buongiorno, costringe il club ad accelerare le trattative per individuare un rinforzo già pronto per la squadra di Conte.

L’indiziato numero uno per il Napoli sarebbe Danilo, ma bisognerà capire la volontà del calciatore stesso (non sembra propenso), con Raspadori sullo sfondo come possibile opzione di scambio per la Juventus. Il polacco Jakub Kiwior (ex Spezia) piace, ma i primi approcci con l’Arsenal non hanno generato grande ottimismo. E poi c’è l’ex Lazio Luiz Felipe, svincolato dall’Al-Ittihad a parametro zer: potrebbe rappresentare un’opzione ma, al momento, non è in cima alla lista del ds azzurro Giovanni Manna.

Antonio Conte avrebbe già chiesto un rinforzo per puntellare la rosa in difesa e consentire a Buongiorno di recuperare con più calma e sicurezza dall’infortunio. Al momento, riferisce Sport Mediaset, i nomi più caldi per tamponare o risolvere l’emergenza sarebbero tre: Luiz Felipe, Danilo e Kiwior.

