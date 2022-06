Abbonamenti in Premier League costano il triplo della Serie A

Nei giorni scorsi Bloomberg ha stilato una classifica dei prezzi più alti e più bassi degli abbonamenti stagionali a un club di Premier League.

In Inghilterra oltre la metà dei club ha deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti già alti.

Se un confronto con i prezzi più alti è poco indicativo, sicuramente interessante mettere a paragone i prezzi più bassi con quelli di alcuni club di Serie A per la stagione 2022/23.

In Premier, l’abbonamento più caro (considerando le sottoscrizioni più economiche per ogni club) è quello dell’Arsenal, che per un posto all’Emirates parte da un minimo di 927 sterline (1090 euro circa al cambio attuale).

La cifra più bassa in assoluto? Quella richiesta dal West Ham per il suo posto meno costoso: 299 sterline (351 euro circa).

Insomma, anche scendendo ai prezzi più bassi del calcio inglese, le cifre minime rimangono comunque superiori a quelle richieste anche dalle migliori società di Serie A per un abbonamento. Un posto al terzo anello rosso di San Siro per seguire il Milan Campione d’Italia costerà 199 euro per il 2022/23. Nel prezzo per il club rossonero è compreso anche l’ottavo di finale di Coppa Italia.

Facendo una media, in Premier League le cinque big delle quali sono disponibili i dati (Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Manchester City) chiedono una spesa minima di 660 sterline ai tifosi per la stagione (oltre 770 euro). Al contrario, il prezzo medio per l’abbonamento più economico tra Milan, Inter e Roma è pari a 241 euro, meno di un terzo rispetto ai top club inglesi.

