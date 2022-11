Abodi: “Le dimissioni di massa rappresentano un’assunzione di responsabilità”

Andrea Abodi politico e dirigente d’azienda italiano ha parlato a margine del Consiglio Sport in corso a Bruxelles.

«Le dimissioni di massa rappresentano un’assunzione di responsabilità. Almeno per quanto mi riguarda, esprimiamo un giudizio positivo sulle dimissioni perché sono un atto opportuno anche a difesa del grande patrimonio che è rappresentato dal club che va ben oltre, per la sua storia e ci auguriamo per il suo futuro, a chi lo ha gestito».

Sarà la magistratura – ha concluso Abodi – che dovrà valutare e noi doverosamente siamo a lato. Ad aspettare, ad osservare, perché questo non è il momento dei giudizi, è il momento della riflessione e dell’attesa».

Passa in secondo piano il tema della partecipazione mancata dell’Italia perché qui c’è un tema primario, quello sicuramente dei diritti umani – ha spiegato -. Se dovessi esprimere una valutazione morale che va molto oltre di quella sportiva è che abbiamo margine di miglioramento e un Paese come il nostro, assieme ad altri organismi internazionali, deve fare la sua parte perché anche in quell’angolo del mondo possa essere apprezzato il rispetto doveroso non soltanto dei lavoratori ma delle persone tutte»

