Acampora alla Rai: “Il ritorno a Napoli è stato emozionante, molta fatica nel primo tempo”

Gennaro Acampora è intervenuto ai microfoni della Rai nel post partita di Napoli-Spezia di Coppa Italia, commentando anche il ritorno a Napoli.

A seguire le parole dell’autore di uno dei due gol dello Spezia, Acampora:

“Il ritorno a Napoli è stato molto emozionante per me; sulla partita, sapevamo che avevamo di fronte una squadra molto forte. Nel secondo tempo siamo scesi meglio in campo, nel primo abbiamo fatto molta fatica e siamo andati in difficoltà; sappiamo che il nostro cammino è difficile ma lo dobbiamo fare nel migliore dei modi.

Lo dobbiamo fare anche per mettere in difficoltà le grandi squadre.”

