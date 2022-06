Accardi: “A Koulibaly non rinuncerei mai, ma il vil denaro comanda”

A Radio Marte è intervenuto Beppe Accardi, agente.

“L’episodio tra Sabatini e Iervolino è difficile da capire, bisogna esserci dentro. Sicuramente i presidenti cercano di fare gli imprenditori: avere i giocatori migliori a meno soldi. Il dramma nasce da chi da i soldi a questi agenti, poiché i presidenti pur di avere i giocatori sono disposti a spendere qualsiasi cifra.

Si sta cercando di trovare un equilibrio. Gli ultimi giocatori legati alla maglia sono stati Totti e Maldini, tutti quelli prima non sono bandiere ma ad un certo punto del calcio molti giocatori non potevano più lasciare il club. È difficile trovare offerte, come quella ricevuta da Insigne, da club europei. Mertens sicuramente avrà qualche offerta.



A Koulibaly non rinuncerei mai, tra i giocatori in scadenza farei l’offerta maggiore per lui. Non è solo quello che lui fa in campo, è quello che riesce a dare agli altri. Tenere un giocatore come lui riesce a dare una continuità a un ragionamento di attaccamento alla maglia, io so che lui è molto legato alla città di Napoli.

Fabian è un giocatore importante, però nel calcio le situazioni sono particolari. Ogni giocatore ha un carattere e delle prerogative diverse. Conta molto il rapporto con l’allenatore e l’ambiente. Se tu oggi vedi giocare il Palermo vedi una squadra diversa rispetto a tre mesi fa, l’ambiente che ti circonda è fondamentale.



Questi giocatori sono importanti in un gruppo come il Napoli, ma il vil denaro comanda”.

Comments

comments