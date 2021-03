Accardi, agente: “Per me Gattuso ha fatto un buon lavoro, in ogni caso”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, agente, che ha parlato di Gattuso.

Per l’agente Gattuso ha fatto un buon lavoro con il Napoli. A seguire le sue parole:

“Soldi nel calcio? Bisogna lavorare con quello che si ha. Le società di calcio piangono ma poi investono tanto in fase di mercato. In questo momento bisogna fare tutti un passo indietro ma anche dare una logica. Ci sono squadre che dicono che bisogna spendere di meno e invece spendono di più.

Gattuso? In ogni caso per me ha fatto un buon lavoro. Gioco? Il problema nel calcio sono i risultati, ciò che conta è vincere. Oggi lui ritorna in auge perché si vede la possibilità di tornare nella zona Champions.”

Comments

comments