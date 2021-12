Accardi: “Sarri pugnalato dai suoi ‘figli’. Scudetto Napoli: se non quest’anno, allora quando?”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Beppe Accardi, agente sportivo.

“Sarri è venuto a cadere da dove si è rialzato, questa è la storia. Lui a Napoli aveva preso il volo ma ha trovato una squadra forte, compatta, piena di autostima. I suoi figli lo hanno pugnalato, potrà dire di avere perso con qualcosa di suo. Dall’altro lato c’è un grande allenatore che sta facendo molto bene a Napoli, che può tornare a segnare. Obiettivo Scudetto? No, salvarsi! Ma scusate, se il Napoli non ce l’ha quest’anno come obiettivo, quando? La società principale degli ultimi 10 anni è tagliata fuori, in 3 si contendono lo Scudetto. Il Napoli non può più nascondersi dietro alle dichiarazioni di routine. Chissà che non si torni a festeggiare al sud.

Comments

comments