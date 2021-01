Il giornalista Luis Ventura aveva lanciato delle accuse alla figlia di Diego sostenendo che avesse lasciato solo il padre.

“Sembra impossibile per Diego Maradona riposare in pace. A quasi due mesi dalla sua morte, continuano i colpi di scena, le accuse e le critiche e la ricerca dei colpevoli. Dopo che il giornalista Luis Ventura ha detto che le figlie di Pelusa lo avevano lasciato solo nei giorni precedenti la sua morte, Gianinna lo ha incrociato su Twitter e ha mostrato una chat con lo psicologo di Armando per chiarire la sua posizione: “Basta dire incongruenze, i loro figli hanno seguito ciò che i loro professionisti ci ha detto “.

“Nel colloquio con lo specialista in salute mentale si può osservare che la figlia dei Dieci gli ha chiesto se Diego potesse già visitare il terapeuta, che gli ha sconsigliato. “Mi sembra che dobbiamo continuare a rispettare il loro spazio, comprendendo che hanno raggiunto i due obiettivi che sono la corretta assunzione di farmaci e zero alcol”, ha risposto Carlos, il professionista responsabile del trattamento. E ha proseguito: “Sarebbe bene chiedergli se vuole ricevere visite / videochiamate e che decide lui il meglio in base a questo momento”.

Fonte – Olè.

