Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio della possibilità di riprendere il campionato.

“Non sarà calcio balilla quindi è impensabile non poter marcare stretto l’avversario, giusto che si disputino partite vere come in Germania, sempre però attenendosi alle regole. Senza spettatori il calcio è un po’ triste ma nelle partite di Bundesliga ho visto un buon ritmo. Era solo la prima giornata, nelle gare successive aumenterà l’intensità“.

