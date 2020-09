Acerbi, Lotito teme possa esserci il Napoli dietro lo sfogo del difensore

L’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero ha parlato della situazione di Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale.



Il centrale biancoceleste ha avuto uno sfogo molto duro nei confronti del club: “C’è chi ipotizza che Acerbi abbia una big dietro (Inter, Napoli o Chelsea) e per questo abbia deciso d’arrivare allo scontro. Prima Lotito è andato su tutte le furie, poi si è distratto. S’aspetta comunque le scuse dal difensore azzurro, lui non farà più nessun passo. Non gli importa cosa ci sia dietro lo sfogo, Francesco è stato fuori luogo. Fra oggi e domani toccherà al dt Peruzzi e a Tare fare il lavoro sporco, diplomatico. Adesso pure il grande incontro con l’agente Pastorello (che tenta di smorzare i toni del suo assistito) non ha più una data né un luogo“.

Comments

comments