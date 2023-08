AD Bologna: “La vittoria ci è stata tolta da un errore arbitrale clamoroso. È impensabile che un intervento simile non sia sanzionato con rigore ed espulsione“

Dopo il pareggio di ieri sera tra Bologna e Juventus, AD Claudio Fenucci ha parlato del mancato rigore negato alla propria squadra.

“Faccio questo lavoro da 25 anni, non vengo spesso a parlare di arbitri in tv. Oggi faccio i complimenti alla mia squadra per la grande partita: la vittoria ci è stata tolta da un errore arbitrale clamoroso. Quindi per rispetto dei nostri tifosi e per proteggere il lavoro del nostro allenatore e della squadra oggi non si può non sottolineare un episodio allucinante come questo. È impensabile che un intervento simile non sia sanzionato con rigore ed espulsione. Nell’era della tecnologia è una situazione insopportabile, è follia non intervenire su episodi come questi”.

Comments

comments