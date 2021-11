“AD10S… UN ANNO DOPO”. Al Vega Food di Carinaro al via domani la mostra celebrativa su Maradona

Al via domani da Vega Food la mostra celebrativa “A D10S … un anno dopo”, tre giorni dedicati al Diez con Maradona jr, De Napoli, Improta, Bruscolotti, Incocciati, Volpecina, Di Fusco, Pavarese, Giustiniani, Bolide e tanti altri ospiti.

“Inizia domani, mercoledì 24 novembre, a Carinaro (Ce), presso Vega Food, la mostra celebrativa, ad ingresso gratuito, “A D10S … un anno dopo”.

Il Gruppo Marican ha deciso di dedicare tre giorni al più grande calciatore di sempre con un evento organizzato in occasione della ricorrenza del primo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona.

Saranno esposti i suoi cimeli più significativi, insieme ad immagini e collage di foto. Incontri, libri e vari testimonial dell’epopea maradoniana arricchiranno “A D10S… un anno dopo”.

Si comincia domani, alle ore 12:30, con l’apertura della mostra: saranno esposti, a cura del Club Napoli Saverio Silvio Vignati, una serie di oggetti dall’inestimabile valore umano e sportivo che Maradona ha donato alla famiglia Vignati, da tutti conosciuta come la “famiglia napoletana” di Diego: le maglie del Napoli, le tute dell’Argentina e del club partenopeo, le divise da allenamento, le scarpette, i palloni, la camicia del primo giorno a Napoli nel 1984 e persino il k-way indossato dal Pibe de Oro nella celebre danza con il pallone che il fuoriclasse fece sulle note di “Live is Life” degli Opus a Monaco di Baviera, prima della semifinale di Coppa Uefa, contro il Bayern nel 1989. Nel corso della giornata di domani, visiteranno la mostra Diego Armando Maradona jr, gli ex azzurri Nando De Napoli e Gianni Improta, l’attore Ciro Giustiniani, il giornalista Antonio Corbo.

Giovedì e venerdì invece la mostra sarà allestita dal “Cammarota Antonio Museum” che proporrà un vero e proprio percorso storico, scandendo le tappe più importanti della carriera di Diego Armando Maradona attraverso le maglie indossate una sola volta dal campione argentino: partendo, appunto dal 1973, con la prima “camiseta” appartenuta a Diego quando muoveva i primi passi nelle Cebollitas, si arriverà all’ultima maglia indossata con il Boca Junior nel 1997, passando per le maglie dell’Argentinos Juniors (1977), della Nazionale Argentina (Mondiale U20 del 1979, Mondiale Mexico ’86 quello del “Gol del Secolo” e Italia ’90), Boca Junior (1981), Barcellona (1982 – 1984) e tante maglie indossate dal “Diez” nel corso di importanti partite giocate con la maglia del Napoli.

Sempre giovedì, 25 novembre, anniversario della scomparsa di Diego, alle ore 18:30, presso Vega Food, sarà presentato “L’idolo infranto. Chi ha incastrato Maradona?”, il libro inchiesta, scritto dal giornalista Marcello Altamura: con l’autore interverranno: lo storico Capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, i giornalisti Mimmo Malfitano e Francesco Marolda, il cantautore Ross. Conduce il giornalista Gianluca Gifuni.

Infine, venerdì, a partire dalle ore 10:30, proseguirà l’esposizione dei cimeli storici di Diego e nel corso della giornata si recheranno in visita alla mostra gli ex compagni di squadra di Maradona Beppe Incocciati, Raffaele Di Fusco, Giuseppe Volpecina, il dirigente Gigi Pavarese ma anche l’attore Alessandro Bolide.

La mostra, ad accesso gratuito, chiuderà alle ore 22:00 ogni giorno e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

Inoltre, nella sala che ospiterà la mostra saranno proiettate le immagini salienti ed emozionali che hanno caratterizzato la carriera di Maradona, mentre un collage da conservare (o da esporre) con le prime pagine di tutti i quotidiani italiani del 26 novembre 2020 sarà regalato ai primi ospiti che visiteranno la mostra.

Vega Food ristorante, cafè e bistrot caratterizzato da un design accogliente e raffinato, nonché da un’offerta enogastronomica di qualità, mette a disposizione dei visitatori della mostra un menù fisso che è un omaggio al fuoriclasse, visto che propone un mix tra le pietanze partenopee che Diego adorava e l’asado e il vino Malbec, tipici prodotti argentini.

Saranno tre giorni tutti da vivere presso Vega Food nel ricordo del “Diez”: 24, 25 e 26 novembre 2021, presso Vega Food (Viale della Logistica snc, 81032, Carinaro – Ce), per ricordare Diego Armando Maradona, indimenticabile e leggendario campione napoletano-argentino.”

fonte: comunicato stampa.

