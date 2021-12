Tramite il profilo Twitter ufficiale, la SSC Napoli fa i complimenti a Adam Ounas per aver segnato sette gol i tutte le competizioni.

Di seguito il post:

📊 Adam Ounas ha segnato 7️⃣ reti con il Napoli in tutte le competizioni: 3️⃣ in #SerieA tutte di sinistro 🦶⬅️

4️⃣ in #UEL tutte di destro 🦶➡️

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gUDKaIiY3M

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2021