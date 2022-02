Adani a Canale 8: “Il Napoli deve rispettare il Barcellona ma non deve temerlo”

L’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli ha una rosa forte che è diventata forte con il lavoro. Per esempio non si sarebbe mai pensato di paragonare Di Lorenzo a Danilo della Juventus.

Insigne? Si vedrà come verrà sostituito in futuro. Lui è stato un dono, una perla che Napoli ha potuto godersi per un decennio.

Maradona ha mantenuto la promessa di portare gioia attraverso un pallone. Credo che nessuno sia arrivato alla gente come Diego. Si è sempre messo in prima linea portando avanti i suoi ideali senza scendere a patti con il potere pur potendolo fare. Da quando lui è mancato penso tutti i giorni a Maradona e grazie a lui sono un uomo migliore per quello che ha fatto.

Il Barcellona non negozia le sue idee. Rimettendo Xavi al timone sta riportando le sue idee che ha dai tempi di Crujiff. Quello che deve fare il Napoli è rispettare il Barcellona ma non temerlo. Deve cercare il suo calcio che gioca ormai da dieci anni e deve far correre all’indietro il Barcellona.

In epoca moderna due squadre che sono andate a vincere la Champions o arrivando in finale come Porto e Atletico Madrid, lo hanno fatto passando dalle glorie della Coppa UEFA.”

