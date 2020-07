Adani assente dagli studi Sky dalla ripresa, Pistocchi: “Chi tocca certi fili…”

Daniele Adani, ex calciatore ora opinionista tecnico di Sky Sport, assente dagli studi della tv satellitare dalla ripresa la Serie A.

Questo il commento di Maurizio Pistocchi sull’argomento, affidato al suo profilo twitter:

“Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito Lele Adani, uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore?”.

