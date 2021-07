Adani: “Mancini ha indicato la svolta, ritroviamo Spalletti e Sarri”

L’ex opinionista di Sky Lele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera.

“Mancini ha salvato il calcio italiano, ha indirizzato definitivamente il nostro movimento, è il tecnico della svolta. Prima della bacheca, ha riempito il cuore degli italiani.

Il calcio corre, si evolve, vive di continui cambiamenti e chi fa il nostro lavoro deve registrarli, deve sapere interpretarli, viverli e restituirli alle persone che ci ascoltano e che ci danno fiducia.

Il calcio italiano può vivere di entusiasmo legato a un’idea, al coraggio, al bello. A Wembley, ho visto Chiellini e Bonucci che si scambiavano la palla al 117’ nella metà campo avversaria, con Kane preso in mezzo. Dopo Mancini, secondo me, non si deve più tornare indietro.

Ora spero che il movimento colga il cambiamento. A cominciare dalle nazionali giovanili, che mi auguro possano finalmente trovare nella Nazionale maggiore il calcio da seguire.

E poi sì, la serie A: sarà un campionato interessante. Anche se abbiamo perso De Zerbi, il nostro giovane tecnico più importante. Perlomeno, ritroviamo Sarri e Spalletti”.

