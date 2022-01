Addio a Gianni Di Marzio, i ringraziamenti del figlio Gianluca

Con un breve messaggio Gianluca Di Marzio ha voluto dire grazie a chi ha partecipato al funerale del padre Gianni tenuto a Padova.

A seguire il messaggio:

Grazie dal profondo del mio cuore a tutti coloro che oggi sono venuti a salutare papà, ma anche a tutti voi che in questi giorni mi siete stati vicini. Non dimenticherò gli sguardi e le parole di questa giornata, il modo in cui gli avete reso omaggio. Ve ne sono grato. ❤️ pic.twitter.com/qnvTbYNIXx

