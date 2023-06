Addobbi Scudetto: il Comune svela al pubblico il piano per loro smaltimento dei rifiuti

L’assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, a ‘Metti a Folle’su Radio Marte ha fatto il punto su come e quando verranno tolti gli addobbi per lo scudetto.

“Lo smaltimento degli addobbi dello scudetto? Abbiamo istituito un tavolo tecnico in Comune per affrontare questa situazione. E’ arrivato il momento di rimuoverli. Abbiamo degli addobbi inseriti nelle strutture private e dovranno intervenire i cittadini. Per quanto riguarda quelli negli spazi pubblici, l’Amministrazione farà la sua parte. Saranno coinvolti il servizio strade e Napoli Servizi.

Gli addobbi non vanno inseriti nelle campane dove è allocata la plastica. Vanno smaltiti nelle isole ecologiche, dove ci sarà un cassonetto ad hoc. Ci stiamo organizzando anche sulla possibilità di creare isole ecologiche mobili in modo da aiutare i cittadini nello smaltimento. Abbiamo convocato i presidenti delle dieci municipalità ma anche tutte le associazioni ambientaliste che operano in città per individuare il modo migliore per la rimozione degli addobbi dello scudetto”.

Comments

comments