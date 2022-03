Adnan Januzaj, da trequartista ad ala per svariare su tutto il fronte d’attacco

L’ultimo nome emerso nella giornata di oggi, per sostituire Insigne, è quello di Adnan Januzaj, trequartista ed ala del Real Sociedad.

Nato in Belgio nel 1995, Januzaj è considerato uno dei talenti d’Europa. Oltre ad essere bravo con i piedi, con i 186 cm può contare anche su una notevole prestanza fisica. Ma andiamo a vederlo più da vicino.

Januzaj e la sua duttilità su tutto il fronte d’attacco

Adnan è un sinistro naturale e la capacità che più viene all’occhio è quella del dribbling facile, oltre al fatto che è molto bravo sia in progressione sia nei passaggi chiave per mandare i compagni in gol. Il tutto unito ad un’ottima tecnica; qualità che lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie.

Il ruolo preferito del belga è quello di ala destra ma può agire anche come ala sinistra e come trequartista; in pratica, dietro la punta, Januzaj può svariare su tutto il fronte offensivo e questo può portare a non dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Attualmente Januzaj ha totalizzato 34 presenze con la Real Sociedad e ha all’attivo 4 gol e 3 assist.

Valore di mercato e possibile ruolo nel Napoli

Il valore di Adnan, secondo i dati Transfermarkt, si assesta su 12 milioni di euro; quello che risalta subito, però, è il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Questo vuol dire che in estate, in caso di mancato rinnovo con la Real Sociedad, Januzaj potrebbe accasarsi a costo zero in qualsiasi club. La sua procura è gestita dalla IDV e proprio il belga è il calciatore con più valore che hanno in gestione.

Quello del contratto in scadenza è sicuramente un motivo in più sul fatto che il Napoli lo ha puntato. E, quasi sicuramente, l’altro motivo per cui è finito nel mirino azzurro è la possibilità che con Spalletti Adnan, praticamente, possa giocare su tutto il fronte offensivo in caso di 4-2-3-1. Grazie alla sua duttilità, infatti, può coprire sia il ruolo di ala (destra o sinistra che sia) sia il ruolo dietro l’unica punta.

