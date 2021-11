Affare Osimhen, il Lille: “Abbiamo aiutato il Napoli a rientrare nei parametri del Fair Play Finaziario”

In Francia continua a riscuotere attenzione l’affare che due estati fa portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli.

Il quotidiano L’Equipe è tornato sul tema dopo aver visionato i documenti dell’operazione, secondo i quali il centravanti nigeriano è stato venduto per 71,3 milioni di euro, di cui 10 di bonus per il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League che dunque per ora sono zero (il Napoli non s’è qualificato) e 20 legati ai cartellini di Orestis Karnezis e i tre Primavera ipervalutati Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

L’autorevole giornale francese scrive che si è trattato di un affare “per aiutare il Napoli a rientrare nei parametri del Fair Play Finaziario, facendo risultare venti milioni di entrate fiscali“.

Finora il Lille ha incassato appena 36 milioni, considerando che vanno spuntati anche tre milioni da destinare ai club in cui ha giocato precedentemente Osimhen (indennità di formazione), altri otto da versare allo Charleroi per la plusvalenza e ancora quattro da restituire a una banca per un prestito.

