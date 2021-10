Afghanistan, giocatrice di pallavolo uccisa dai talebani ad inizio ottobre

L’Huffington Post riporta una bruttissima notizia ripresa da un media indiano indipendente: i talebani hanno ucciso una giocatrice di pallavolo.

Dopo i fatti delle settimane scorse, con i talebani che hanno preso il controllo dell’Afghanistan, arriva un’altra notizia sconcertante. Ad inizio ottobre questi ultimi hanno decapitato una giocatrice di pallavolo, Mahjubin Hakimi, che faceva parte della nazionale giovanile.

A parlarne al media indiano è un ex allenatrice della suddetta pallavolista, che per ragioni ovvie ha preferito rimanere sotto pseudonimo. Il fatto, tra l’altro, non è stato denunciato dai genitori della ragazza per paura di possibili rappresaglie.

L’Huffington Post continua riportando ciò che l’allenatrice ha riferito al media indiano. Della nazionale giovanile femminile di pallavolo, solo due giocatrici sono riuscite a scappare all’estero; le altre sono o fuggite o nascoste. Una trentina di atlete della nazionale di volley afgana temevano violenze e rappresaglie e hanno chiesto aiuto per fuggire.

Chi è riuscito a fuggire ad agosto, infine, ha denunciato che un’altra loro compagna di squadra era stata uccisa a colpi di pistola.

