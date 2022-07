Ag. Nandez: “Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse”

Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari Nandez, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica uruguaiana Sport890.

“Nandez? A breve sapremo per il suo futuro

ma per me si tratterà di una cessione da

fine mercato. Perché la crisi non è solo per

un club è per tutti, specialmente in Europa.

Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse. Per Nandez è stato un anno sfortunato, anche a livello di infortuni, ma lui ora sta bene ed è un leone.

Sicuramente non è un calciatore da Serie

B’

