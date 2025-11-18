AG4IN Il film su Sky

Sabato 22 novembre alle 22:45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due.
Disponibile anche on demand AG4IN il film sullo scudetto,
Professor Tencone direttore Isokinetic:”Più ti alleni forte meno rischi l’infortunio”.
Napoli: Rientrati gli italiani. Report di martedi.
Le ultime sulle condizioni di Gilmour e Spinazzola
Il Napoli resta a Castelvolturno
Napoli: La reazione dei tifosi alla crisi.
I candidati del Napoli al Gran Galà del Calcio.
Conte torna ad allenare il Napoli.
Zazzaroni:”Vi dico io qual è il problema del Napoli e pure la soluzione”.
Antonio Conte: rientrato a Napoli dirige l’allenamento e dialoga con la squadra
Napoli: Il report allenamento