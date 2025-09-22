AG4IN: L’elenco dei cinema italiani. Dal 24 settembre

La SSC Napoli comunica che, a partire dal 24 settembre, “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli” sarà proiettato nei migliori cinema di tutta Italia.

Dopo l’entusiasmo suscitato dall’annuncio del film, i tifosi azzurri potranno ora scoprire l’elenco completo delle sale che offriranno l’opportunità di rivivere sul grande schermo la straordinaria cavalcata verso il quarto Scudetto.

Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, porta gli spettatori al cuore della stagione 2024/25, tra immagini inedite, interviste esclusive e momenti irripetibili che hanno condotto all’epica vittoria del 23 maggio 2025.

https://sscnapoli.it/ag4in-la-lista-di-tutte-le-sale-in-cui-sara-proiettato-il-film/?fbclid=IwRlRTSAM-NDdleHRuA2FlbQIxMQABHnVZY8uhiWNbtiFyRJ_w0ihrA_NFhOXiMq7OHc86wEzOlv95J_YXzpP6YkD1_aem_yJiuN0gWEnvmbOwjXFZR1g

