Agente Anguissa: “Vorrei ringraziare De Laurentiis per aver reso il sogno del ragazzo realtà”

L’agente di Frank Zambo Anguissa, Maxime Nana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

“Prima di tutto vorrei congratularmi con il presidente De Laurentiis per essersi circondato di persone competenti e per aver fatto in modo che il sogno del giocatore diventasse realtà. Grazie a lui e al ds Giuntoli. E poi l’uomo chiave, Maurizio Micheli, che conosco da oltre dieci anni. Spero che questa operazione possa essere felice anche al termine della stagione: vuol dire che non è stato fatto bene soltanto l’inizio, ma tutto il campionato. E poi, bisogna sottolineare il lavoro di Spalletti è un allenatore eccellente e ha avuto fiducia totale nel ragazzo”.

Comments

comments