Agente Barrow: “L’Atalanta lo offrì al Napoli per Inglese”

L’agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Giuntoli? Da ciò che so, c’è stato un contatto l’anno scorso per uno scambio tra Barrow ed Inglese, me l’ha detto l’Atalanta, ma poi non si è fatto nulla. L’Atalanta voleva inserire il ragazzo nella trattativa, ma il Napoli voleva monetizzare e l’ha fatto abilmente con il Parma. Napoli è una grandissima piazza, come si può escluderla? Mi farebbe piacere portarlo lì. Bologna-Napoli? Spero finisca con tanti gol, 3-2 per il Bologna.”

