Agente Beto: “Tutti vedono cosa sta facendo. Normale l’interesse del Napoli”

Paulo Regula, agente di Beto, bomber dell’Udinese, è intervenuto a Sportitalia. Queste le sue dichiarazioni.

“Ha mantenuto un livello alto dopo l’infortunio della scorsa stagione. È tornato bene, recuperando la miglior forma pian piano, facendo gol e buone partite come quella di sabato. È un ragazzo che rimane sempre concentrato, focalizzato sugli obiettivi, lavora molto e merita tutto ciò che sta conquistando”

Nelle prossime stagioni potrà raggiungere il livello dei migliori attaccanti della nostra Serie A, come Osimhen? “Io ne sono estremamente convinto. Dopo aver passato un normale periodo di adattamento, superato l’infortunio dello scorso anno, Beto ha mostrato determinati numeri che dimostrano proprio questo: 9 gol e 1 assist in questa stagione sono numeri importanti per un ragazzo appena arrivato in una delle migliori leghe europee”.

Che ne pensa dell’eventuale interesse del Napoli per lui e della Premier? “Quello che Beto sta facendo lo vediamo tutti. Lo vediamo noi ed allo stesso modo lo vedono i top club. Il suo rendimento parla da sé e non è normale, dato il fatto come dicevo è arrivato in Italia da una realtà minore. È questo che suscita l’interesse dei grandi club, lo trovo normale”.

