Agente Demme: “Vuole giocare con continuità, ho parlato con club italiani ed esteri”

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il futuro di Demme? Col Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale del suo futuro, abbiamo fatto dei discorsi per capire quali potessero essere le situazioni giuste. Diego sta benissimo a Napoli e non ha alcun problema con lo spogliatoio, ma chiede di giocare di più. Si rende conto che il Napoli è una macchina perfetta e non è facile trovare spazio. Valencia e Salernitana? Diego si ritrova in una situazione in cui non gioca da diverso tempo tra infortuni e scelte tecniche. E’ chiaro che deve riacquisire il ritmo partita e la sua priorità è quella di andare a giocare con continuità.

Monza? Non mi risulta che piaccia al Monza. Al momento son state fatte delle chiacchierate con club italiani ed esteri, ma ancora non siamo entrati nel dettaglio. Giuntoli è in Turchia e quando rientrerà avremo modo di parlare.

Scudetto? Ci sono buone possibilità per arrivare ad un risultato importante. Ora non so come riprenderanno i campionati vista la sosta ed i ritiri.

Valencia? Gattuso stima Diego ed è un dato di fatto, ma allo stato attuale non c’è nulla e non ho avuto alcun contatto col Valencia.

Daniel Hysaj? Si sta mettendo in luce, ha una grande struttura fisica, ha molta gamba e piano piano sta trovando la sua dimensione. E’ giovane, deve fare il proprio percorso, ma è stimato tanto anche in Prima Squadra. Sta venendo fuori piano piano e si può togliere delle belle soddisfazioni”.

Comments

comments