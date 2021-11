Agente Di Lorenzo: “E’ stato tra i migliori dell’Italia nelle ultime due partite”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show.

“I voti negativi dati dai quotidiani nazionali ai calciatori italiani del Napoli? Preferisco non esprimermi, so solo che Di Lorenzo, con cui non ho avuto modo di sentirmi dopo la partita, è stato tra i migliori sia con la Svizzera sia con l’Irlanda del Nord. Queste critiche derivano da pregiudizi? No, perché il più delle volte provengono dalle testate locali, che tendono sempre a estremizzare tutto. Ecco perché vincere a Napoli è difficilissimo, i giornalisti non aiutano a rendere sereno l’ambiente”.

