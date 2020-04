Ne ha parlato Alvaro Torres, agente dello stesso Fabiàn Ruiz, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Canal Sur Radio.

“Real Madrid? È ovvio che ci sono molti club importanti hanno chiesto di lui, ha trascorso tre stagioni ad alto livello. Sì, è vero che il Real si è interessato, lo abbiamo detto al Napoli , ma in questo momento deve essere concentrato sulla sua squadra. In estate si vedrà visto. È un centrocampista che segnerà un’era”.

