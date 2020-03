Agente Hysaj: “E’ quasi impossibile che resti al Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri, di Hysaj.

“Hysaj è un giocatore che per tre anni è stato il migliore in Serie A e in questo periodo di campionato e Coppe giocato con Gattuso, ha dimostrato di essere di alto livello, ma è quasi impossibile resti al Napoli, non avranno mai una scortesia da parte mia alla società azzurra, ma è giusto separare le strade”.

“Faraoni a Napoli? E’ troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto.

