Agente Jorginho: “Ritorno al Napoli con Sarri? Non si può escludere nulla”

Sono le parole di Jorge Santos, agente di Jorginho, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha poi aggiunto, sul centrocampista del Chelsea.

“Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla. Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla .Ha ancora due anni di contratto con il Chelsea. È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”.

Comments

comments