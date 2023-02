Agente Kvaratskhelia: “C’è molto interesse da parte di altri club ma pensa solo al Napoli. Rinnovo? Ancora nessuna proposta”

Mamuka Jugheli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24. Le sue parole.

“In Italia mi vedo solo con la maglia del Napoli. In Serie A non giocherò con nessun altro club a parte il Napoli”: parole e musica di Khvicha Kvaratskhelia, riferite personalmente al suo agente, Mamuka Jugheli.

“Per quanto riguarda le informazioni diffuse dai media spagnoli, che collegano Kvara con un’agenzia di calcio britannica ‘Base’ è una bugia. Non corrisponde alla realtà. Kvara non ha niente a che fare con questa agenzia. lo rappresento Kvara. Si mette in contatto solo con me e suo padre. Non ci sono terzi che lo rappresentano”.

“C’è molto interesse da parte di altri club ma Kvara non pensa a nessun altro club. Pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite del Napoli in Champions League. Ci pensa lui a portare la felicità ai napoletani. Kvara ama Napoli. Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede se stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano, a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria”.

“Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Ma ho un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete”.

