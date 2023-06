Agente Kvaratskhelia: “Vogliamo restare a Napoli, insieme alla società troveremo un accordo per un contratto migliorativo”

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di GeoTeam.

“Il primo anno a Napoli è stato molto positivo, ha avuto un’ottima stagione ed ha già lasciato il suo nome nella storia di questa squadra. Spero che la seconda stagione sia ancora migliore, lui può fare qualsiasi cosa e mi aspetto ancora di più da Khivicha, lo dico perché conosco le sue capacità professionali.

Quando siamo arrivati sapevamo che il Napoli era una grande squadra, sapevamo che era il posto giusto per esprimere le sue capacità e non sono sorpreso dal suo impatto. Devo ringraziare Kvara e la dirigenza del Napoli per la fiducia, ciò che ha fatto è stato possibile solo grazie alle sue abilità e solo lui sarebbe stato in grado di farlo.

Il Napoli ha tanti giocatori di diversi paesi che non sono scritti in maiuscolo sulla mappa del calcio, hanno giocato tante partite e può esserci un periodo negativo nell’arco di una stagione. Non penso che Kvara abbia avuto un calo o abbia giocato male nell’ultimo periodo, non lo dico perché per me è come un figlio.

Lui ha un contratto lungo con il Napoli, ovviamente ci saranno dei miglioramenti ma accadrà tutto quando la stagione sarà finita ed incontreremo la dirigenza. Tutto quello che viene scritto di diverso è falso. C’è la volontà nostra e della società di andare avanti insieme e di trovare un accordo, così che Kvara possa continuare a Napoli con un contratto migliorativo.”

