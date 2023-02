Agente Mario Rui: “E’ il primo regista del Napoli. Recita un ruolo importante…”

Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, è intervenuto a Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni.

“Mario Rui? Per me non fa il terzino, fa il regista, è il primo regista del Napoli. Ancora per un po’ di anni potrà recitare un ruolo importante. Quando dissi qualche anno fa che se avesse vinto lo scudetto sarebbe andato via era perché qualcuno lo voleva lontano da Napoli e io invece ho sempre creduto in lui. A questo punto dico che andrà via dopo scudetto e Champions… e lo diciamo per scaramanzia”.

Comments

comments