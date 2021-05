Agente Meret: “Futuro? A fine stagione parleremo col Napoli”

Andrea Pastorello, agente fra gli altri di Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it. Le sue parole.



SULL’INTER – “L’Inter ha fatto un campionato molto importante. Sono stati tutti molto bravi: da Conte alla squadra, passando per la dirigenza e la società. Hanno centrato un obiettivo difficile, raddrizzando una stagione che non era partita bene, terminando il campionato alla grande con una serie di vittorie consecutive. Cosa farà Conte? Sono scelte che spettano alla società e al tecnico, non mi intrometto in questi discorsi. Conte e il club faranno le loro valutazioni.

Vlahovic per il post Ibrahimovic? Ha raggiunto numeri estremamente importanti, malgrado giocasse in una squadra che ha avuto delle difficoltà di classifica come la Fiorentina. Un’annata a grandi livelli, però, non significa automaticamente che si è pronti per fare il salto in una big. Stiamo comunque parlando di un giocatore di talento assoluto e dal sicuro avvenire.

SU MERET – “Meret? Stiamo valutando quella che è la sua situazione. Ma vedremo a fine stagione con il Napoli quale decisione prendere”.

