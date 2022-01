Pablo Boselli, agente di Mathias Olivera ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le parole sul suo assistito.

“Sul calciatore non c’è solo il Napoli, piace anche a tantissimi top club europei. Difficile che possa trasferirsi nel mercato di gennaio perché il Getafe non vuole privarsi di un pezzo pregiato della propria rosa. Ritengo che Mathias sia tra i migliori esterni sinistri che ci sono in circolazione”.

