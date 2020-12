Agente Petagna: “Andrea sta imparando da Gattuso. Sente la stima della gente”

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, all’indomani del gol del suo assistito contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“L’abbraccio tra Gattuso e Petagna è un segnale del fatto che ci sia un rapporto forte. Andrea sta imparando da Gattuso, uno dei migliori allenatori in Europa. Con lui sta cambiando gioco, gli chiede di stare di più in area. Sente l’affetto e la stima della gente”.

NAZIONALE E BATTUTA SUL PAPU – “Nazionale? E’ normale che Mancini lo osservi con attenzione essendo l’attaccante del Napoli. E’ un obiettivo che Andrea ha sempre avuto e come tanti altri attaccanti ha anche adesso. Gomez? E’ sempre stato un uomo vero, è il capitano dell’Atalanta. Gomez al Napoli? Siamo a dicembre, è presto per parlare di mercato. Con i ‘potrebbe’ non mi piace parlare”.

Comments

comments