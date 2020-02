Agente Politano: “Il vero Matteo non lo avete ancora visto, Gattuso lo voleva già al Milan”

L’agente di Matteo Politano, Davide Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Matteo ha bisogno di tempo, piano piano sta crescendo. Ha passato 4-5 mesi particolari ma ora è molto felice. Il Napoli ha fatto un grande investimento è normale che creda molto nel ragazzo. Matteo conosce Gattuso da tempo, il mister lo voleva già al Milan. Non è facile per un calciatore cambiare squadra a gennaio, ci vuole pazienza. Non avete visto ancora il vero Politano ma lo vedrete presto.

Matteo è molto contento sta cercando di essere più determinante anche perché sa quanto può dare a questa squadra e vuole ripagare la fiducia sia della città che della società. Sarà un protagonista importante nei prossimi cinque anni qui a Napoli, vuole raggiungere risultati importanti e vincere trofei.”

