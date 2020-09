Szoboszlai non si muove – A confermarlo è lo stesso agente del calciatore, Matyas Esterhazy, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

“Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali”.

