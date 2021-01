Fausto Pari, agente di Zaccagni, ha parlato del suo assistito al sito HellasLive.it smentendo le voci sul mercato. Queste le sue parole.

“Zaccagni prenotato dal Napoli? La notizia non corrisponde a verità. Lo ribadisco ancora una volta, l’Hellas Verona non ha alcuna intenzione di privarsi di Zaccagni almeno sino a giugno. Mattia è un ragazzo per bene e ci tiene molto al rapporto che in questi anni si è instaurato con città, società e tifosi del Verona”

Comments

comments