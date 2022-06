Agente Zerbin: “Alessio è un calciatore del Napoli e noi vogliamo solo il Napoli!”

L’agente di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale Twitch Cmit Tv.

“Mi sono incazzato molto, Zerbin è un calciatore del Napoli e noi vogliamo Napoli! Poi mi chiedono: ‘Piace?’. A tutti ovviamente, ma noi vogliamo gli azzurri, dove sarebbe meglio del Napoli, ha sudato la vita per arrivare qui. A me l’Udinese non ha mai chiesto nemmeno che ore sono, faccio fatica a pensare che Marino non sia passato da me. Ma cosa andiamo a cercare, per fare un po’ d’asta? Zerbin non ce l’ha chiesto nessuno, è un calciatore del Napoli. Ce la giochiamo con i calciatori del Napoli perché ci sentiamo forti.”

